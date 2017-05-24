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Крым

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Публикации за 24.05.17

Министр финансов Крыма пожаловалась на села – не хотят использовать современные технологии

Министр финансов Крыма пожаловалась на села – не хотят использовать современные технологии

В министерстве финансов Крыма недовольны сельскими поселениями.

Как передает корреспондент РИА , финансисты в ряде районов республики отказываются использовать современные методы ведения отчетности, что создает дополнительную нагрузку на министерство финансов.

«Я хочу напомнить, что программы для автоматизации деятельности финансовых органов были закуплены за счет средств республиканского бюджета еще в 2014 году. И, к сожалению, на 23 мая есть 17 сельских поселений в шести районах, которые не желают работать в автоматизированном бухгалтерском учете», – посетовала министр финансов Крыма Ирина Кивико.

По ее словам, отказываются работать с программами в сельских поселениях Бахчисарайского, Кировского, Ленинского, Первомайского, Сакского и Советского районов.

«Отсутствие автоматизированного бухучета в сельских поселениях приводит к невозможности составления достоверной и качественной отчетности об исполнении бюджета поселения, а также отчета об исполнении консолидированного бюджета района и республики Крым», – утверждает министр.

Кивико поручила взять этот вопрос местным властям на контроль, и наладить данную работу в срок до 1 июня.

«Мы уговаривать уже никого не будем. Вы каждый раз заставляете Минфин Крыма проводить неординарные мероприятия для того, чтобы своевременно сдать консолидированный отчет. Я хочу всем сказать, что мы отчет сдаем в межоперационное управление федерального казначейства и срок ни разу не сорвали. Но это все достигается за счет работы в вечернее и ночное время министерства финансов, а это – неправильно», – заявила Кивико, потребовав от муниципальных властей соблюдать законодательство.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.05.17

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