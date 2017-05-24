Крым отправит конгрессу США музейный каталог с предметами из «Золотой кладовой», застрявшими в Амстердаме

Публикации за 24.05.17

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник издал первый иллюстрированный каталог уникальных предметов коллекции «Мировое наследие великого Боспора». В сборник вошли предметы из «Золотой кладовой» и статуя змееногой богини, застрявшие в Амстердаме с 2014 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каталог сегодня презентовала генеральный директор музея-заповедника Татьяна Умрихина .

«Он демонстрирует мировому сообществу наше достояние, – отметила она. – Что есть в фондах музея-заповедника: самая обширная коллекция «Золотая кладовая», лучшая коллекция расписных амфор, вторая, после афинской, лапидарная коллекция, нумизматика и клейма».

Каталог иллюстрирован фотографиями музейных предметов, содержит научный аппарат с описанием и картинками.

«Мы в этом каталоге попытались показать все уникальные вещи, чего больше нет нигде. Наш символ – змееногая богиня тоже здесь, как и другие артефакты, которые застряли в Голландии», – подчеркнула Умрихина.

Издание выпущено ограниченным тиражом – около 500 экземпляров. По словам директора музея-заповедника, часть тиража будет передана в библиотеки университетов и учебных заведений.

«Несмотря на санкции, мы дружим с огромным количеством университетов и в Швейцарии, и в Германии, и в США, – указала Умрихина. – В библиотеку конгресса США передадим, там должна быть наша книга. Примут, не примут – другое дело. Но еще не было такого, чтобы не приняли. Задача одна – мы доказываем всей своей работой, что культурное пространство одно, его разрывать нельзя. «Золото скифов» утрачивает свою значимость без исторического контекста и пространства».

Напомним, выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» вывезли в Амстердам в начале 2014 года, до событий, за которыми последовало возвращение Крыма в состав России. Экспонаты выставки уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских. После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама вынесено в пользу возвращения коллекции Украине.

Симферополь, Глеб Заскоков

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