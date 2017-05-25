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Крым

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Публикации за 25.05.17

Крымских собственников жилья по вине муниципалитетов ждут солидные штрафы

Крымских собственников жилья по вине муниципалитетов ждут солидные штрафы

В инспекции по жилищному надзору Крыма опасаются, что бездействие муниципалитетов может вызвать массовое возмущение со стороны организаций собственников жилья.

Как передает корреспондент РИА , в администрациях городов и районов республики проводится слабая разъяснительная работа касательно формирования базы государственной информационной системы ЖКХ (ГИС).

По словам главы инспекции Ирины Кондратюк, по состоянию на 22 мая, в систему занесены данные лишь по 322 из 967 товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Чтобы ускорить пополнение системы нужной информацией, глава Крыма Сергей Аксенов поручал муниципалитетам оказать содействие этим организациям. Подобное поручение также было дано и на федеральном уровне. Но как утверждает Кондратюк, муниципалитеты зачастую предпочитают отделаться отпиской, сославшись на некие «технические неполадки», чем оказать реальную помощь.

А срок, когда за отсутствие информации по ТСЖ и ЖСК в ГИСе, начнут выписывать солидные штрафы, приближается.

«Информация о ТСЖ должна быть в ГИСе до 1 июля. В июле наступит срок по привлечению к административной ответственности. Мы с вами будем иметь социальную волну. НА штрафы по 30 тысяч, на которые начнут жаловаться ТСЖ, мы должны будем что-то отвечать. Не хотелось бы, чтобы этот ответ заключался в том, что администрация не справилась с поручением главы республики», – заявила глава инспекции.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.05.17

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