После субботника Минприроды на Симферопольском водохранилище появилась свалка

Публикации за 24.05.17

На Симферопольском водохранилище образовалась свалка после проведения субботника министерством экологии и природных ресурсов Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство республики засыпали жалобами на кучу мусора, расположенную вблизи источника водоснабжения столицы Крыма.

«Выяснилось, насколько я владею информацией, что в конце апреля министерством экологии был проведен субботник совместно с другими учреждениями, которые хотели сделать благое дело. Собрали достаточно большое количество мусора, сложили это все в пакеты, в кучу. Но на сегодняшний день это все переросло в форменную несанкционированную свалку, буквально в 50-метровой зоне от воды, которую люди города пьют», – доложил на селекторном совещании правительства Крыма с муниципалитетами начальник управления «Центра оперативного реагирования» при Совмине Святослав Манежин.

Примечательно, что в ходе совещания выяснить, кто именно должен нести ответственность за чистоту указанной территории, чиновникам не удалось. Вице-премьер Юрий Гоцанюк поручил заняться этим вопросом госкомитету по водному хозяйству и мелиорации совместно с министерством экологии и природных ресурсов, заявив, что «завтра там мусора быть не должно».

Также Манежин рассказал, что поступают жалобы от жителей Симферополя на огромное количество мусора в реке Салгир, в основном скопившийся в районе музыкального училища.

«Понимаете, центр города – все люди ходят, смотрят, там свалка в воде. Я считаю, что это абсолютно полный беспорядок», – посетовал представитель «Центра оперативного реагирования».

Стоит отметить, что мусор – по большей части пластиковые бутылки, скопились в этом месте еще 22 мая: несознательные горожане оставляли мусор на набережной, а после сильных ливней, он оказался в реке.

Салгир, 22 мая 2017 года

Но, судя по комментариям представителей администрации, этот мусор решили убрать только после озвученного на совещании замечания. Гоцанюк заявил о своем намерении проверить работу местных коммунальщиков утром 25 мая.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.05.17

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