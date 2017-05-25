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Публикации за 25.05.17

В Севастополе готовятся к курортному сезону: поднимают цены / Горожане в шоке

В Севастополе готовятся к курортному сезону: поднимают цены Горожане в шоке

В Севастополе в преддверии курортного сезона растут цены на продукты питания.

Как передает корреспондент РИА , в социальных сетях жители жалуются на резкое подорожание продуктов. Севастопольцы отмечают, что скачек цен произошел в преддверии курортного сезона. «Генплан приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Мясо, продольная мышца спины, покупала в пятницу, была 310 р, сегодня 366; скумбрия копченая – 490, а была вот 460», – написала в группе «Подслушано в Севастополе» местная жительница и добавила, что надзор в сфере ценовой политики «дремлет». «Конец месяца – начало курортного сезона, вот цены и поползли вверх», – поясняют старожилы. Другие же отмечают, что цены не для горожан, а для приезжих. «Это торговый произвол. Продукты дорогие как на рынке, так и в супермаркетах. Яблоки по 100 рублей, когда в Симферополе можно купить их по 50. Видимо, цены рассчитаны на туристов с большим кошельком», – заключает местный житель.

Шутники связывают астрономические цены с биткоинами: «Поставщики продуктов питания начали покупать и продавать продукты за биткоины. Отсюда и рост цен».

Как сообщал «Новый День», за год в городе существенно подорожали 22 продукта из 40, участвующих в еженедельном мониторинге цен Севастопольстата. Больше всего в цене прибавили картофель и хлеб из ржаной муки – 40%. На треть подорожали чай, пшено и маргарин, а гречка и рис – на 20% -25%. Стоимость молочных продуктов увеличилась на 15% – 20%. Аналогичный рост цен отмечен на сыр, водку, конфеты и свежие помидоры.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 25.05.17

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