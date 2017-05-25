Не приехал: глава Керчи «кинул» выпускников (ФОТО)

Публикации за 25.05.17

Выпускники керченской школы №11 сегодня не дождались главу города Сергея Бороздина.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», глава администрации Керчи, собиравшийся лично поздравить 11-классников с окончанием школы, которую когда-то закончил и сам, прислал вместо себя начальника городского управления образования Виктора Дахина.

«Такой шухер навели, а он не приехал. Сказали, что он вроде отъезжал куда-то и не успевал вернуться», – рассказала РИА «Новый День» одна из педагогов школы, добавив, что из-за предстоящего визита градоначальника сценарий праздника меняли несколько раз, сокращали по времени, убирали отдельные номера учеников. Под угрозой оказался даже прощальный вальс, который в итоге всё же был исполнен.

В отделе кадров городской администрации Керчи РИА «Новый День» сообщили, что Сергей Бороздин официально находится в командировке.

Керчь, Оксана Мурзина

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