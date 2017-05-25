Что это было: крымчанам объяснили, откуда взялись проблемы мобильной связью

Публикации за 25.05.17

Крымчанам объяснили, почему на полуострове возникли проблемы с мобильной связью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24 мая жители Крыма массово начали жаловаться на перебои в работе телефонных сетей: сбрасывались исходящие звонки, абонентам сообщали, что они не зарегистрированы в сети, уровень сигнала падал до нуля и так далее. Сообщения о неполадках поступали из Ялты, Феодосии, Севастополя.

Позже выяснилось, что пострадали клиенты оператора «Волна мобайл», а также туристы, чьи телефоны работают в роуминге через сети «Волны».

В технической службе КТК ТЕЛЕКОМ заявили, что причиной сбоя в сетях стали работы на оборудовании партнеров, клиентов которых компания обслуживает по роуминговым соглашениям. Собственные системы оператора работали стабильно.

На сегодняшний день проблемы устранены, сеть работает в обычном режиме.

Отметим, что в эти дни в Крыму проходят антиттеррористические учения, и мобильные сети периодически блокируются силовыми структурами.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 25.05.17

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