В Симферополе хозяйка квартиры продала автомобиль квартиранта

Публикации за 25.05.17

В Симферополе квартиросъемщик лишился машины после того, как нашел новое жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина долгое время снимал квартиру в одном из районов города. Когда он нашел жилье на более выгодных условиях, мужчина съехал, а хозяйку квартиры попросил присмотреть за его нерабочим автомобилем. Женщина же продала машину на запчасти за 30 тысяч рублей, а деньги потратила на собственные нужды.

Предприимчивая 39-летняя крымчанка задержана. За кражу злоумышленнице грозит срок до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.05.17

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