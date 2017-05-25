Крым начал отправлять призывников на материк

Публикации за 25.05.17

Крым начала отправлять призывников на материк: сегодня к месту будущей службы отправилась первая группа новобранцев из Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большая часть из 30 отправленных сегодня севастопольцев, попадет в подразделения воздушно-десантных войск.

Напомним, в ходе весеннего призыва 2017 года в Крыму и Севастополе призовут в армию около 2 тысяч 400 человек. Это первый призыв, в рамках которого крымчане пополнят войсковые части на материке. Однако «командировочных» будет немного – только те, кто изъявил желание служить в воздушно-десантных войсках. Помимо сегодняшних севастопольцев это еще около 20 человек из других городов полуострова. Все остальные останутся служить в Крыму.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 25.05.17

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