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Крым

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Публикации за 25.05.17

Крымская железная дорога переходит на летнее расписание

Крымская железная дорога переходит на летнее расписание

Крымская железная дорога переходит на летнее расписание: новый график движения пригородных поездов вступает в силу с 29 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», назначены две пары ускоренных пригородных поездов по направлению Симферополь – Евпатория. Они будут курсировать по утрам. Добавлены остановки вдоль береговой линии: Солнышко, Платформа 54 км.

Кроме того, со 2 июня в пятницу, субботу и воскресенье будет ходить работать дополнительный пригородный поезд «Джанкой – Евпатория», с 3 июля его переведут на ежедневный график.

В случае увеличения пассажиропотока в направлении Севастополя планируется пустить дополнительный ускоренный поезд.

В КЖД отмечают, что модернизация железных дорог полуострова позволила увеличить скорость электричек до 100 км/ч, и время в пути практически по всем направлениям сократилось на 25 минут.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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