В Симферополе выпала полуторамесячная норма осадков

Публикации за 25.05.17

Выпавшие в Симферополе осадки за короткий промежуток времени превысили месячную норму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал обрушившиеся на Крым ливни «мощными и небывалыми» для полуострова.

«Действительно, ситуация была экстремальная. Я даже точно могу сказать, что за пять часов в Симферополе выпало 69 миллиметров осадков – это в полтора раза больше, чем месячная норма июньских осадков. Норма, если не ошибаюсь, 44 или 45 миллиметров. Поэтому, это, конечно же, ситуация совершенно нестандартная», – заявил Вильфанд, уточнив, что речь идет о ливне, прошедшем 22 мая.

При этом он обратил внимание на то, что ливни были спрогнозированы синоптиками, о чем заранее сообщил в крымском Гидрометцентре.

«Область низкого давления перемещалась с запада, со средиземноморья, шла целая серия фронтальных разделов. А при фронтальных разделах происходит медленное, но очень уверенное перемещение теплых насыщенных влагой масс», – пояснил Вильфанд, добавив, что сыграл еще один фактор – «мощная конвекция в центре циклона», что, в общем, привело к формированию «очень высоких облаков», достигающих 10-12 километров, из-за чего образовалась так называемая «ледяная наковальня».

При этом глава Гидрометцентра России подчеркнул, что видит и позитивные моменты в сильных ливнях, учитывая недостаток воды в Крыму. «Водохранилища в Крыму небольшие, но они сейчас все-таки заполнены», – сказал Вильфанд.

Как уже сообщал «Новый День», необычно сильный ливень прошел в Симферополе 22 мая. Некоторые улицы и дороги оказались заполнены водой, движение транспорта было затруднено из-за пробок и участившихся ДТП. В то же время, власти города признались, что ливневая канализация не способна справляться с такой нагрузкой – стоками оборудовано лишь 30% улично-дорожной сети. А денег на обустройство ливневной канализации в городе нет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.05.17

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