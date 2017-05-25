NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.05.17

В преддверии лета крымским депутатам предложили запастись шубами / Бюджетникам меха показывать не стали

В преддверии лета крымским депутатам предложили запастись шубами Бюджетникам меха показывать не стали

В Госсовете Крыма состоялся показ меховой моды.

Как передает корреспондент РИА , местная меховая фабрика устроила крымским парламентариям настоящий показ моды. В презентации шуб для депутатов участвовали профессиональные модели.

Крымчане живо отреагировали на это событие: «Ну, а как в Крыму, да и без шубы??? Это ж почти Монака! Правда в Монаке шлейф шубы всегда чистый, так как дороги идеальны и мусора нет... Ну, а в Крыму – ну, как в Крыму». «Примечательно – Госсовет: соображают, что перед учителями средней школы рисоваться смысла нет – не тот клиент», – комментирую жители полуострова в соцсетях.

На сайте меховой фабрики цены продукции не указаны. Чтобы узнать стоимость шуб, РИА «Новый День» пришлось звонить производителю, где любезно сообщили, что цены разные: «Цены от 30 тысяч до 5 миллионов. Самая дорогая шуба из баргузинскиго соболя с полным пакетом документов. Шубка, пошитая из спинок норки, будет стоить где-то от 90 тысяч рублей и выше, если из кусочков, то от 30 тысяч».

Напомним, средняя зарплата педагога в Крыму, согласно официальным данным, составляет 25 тысяч рублей, так что комментаторы-пересмешники оказались правы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.05.17

Ледяная наковальня: крымчанам объяснили, чем вызваны сильные ливни. / Крымская железная дорога переходит на летнее расписание. / Алчный застройщик хуже преступника: уникальный ландшафт под Коктебелем может исчезнуть навсегда.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter