В преддверии лета крымским депутатам предложили запастись шубами / Бюджетникам меха показывать не стали

Публикации за 25.05.17

В Госсовете Крыма состоялся показ меховой моды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местная меховая фабрика устроила крымским парламентариям настоящий показ моды. В презентации шуб для депутатов участвовали профессиональные модели.

Крымчане живо отреагировали на это событие: «Ну, а как в Крыму, да и без шубы??? Это ж почти Монака! Правда в Монаке шлейф шубы всегда чистый, так как дороги идеальны и мусора нет... Ну, а в Крыму – ну, как в Крыму». «Примечательно – Госсовет: соображают, что перед учителями средней школы рисоваться смысла нет – не тот клиент», – комментирую жители полуострова в соцсетях.

На сайте меховой фабрики цены продукции не указаны. Чтобы узнать стоимость шуб, РИА «Новый День» пришлось звонить производителю, где любезно сообщили, что цены разные: «Цены от 30 тысяч до 5 миллионов. Самая дорогая шуба из баргузинскиго соболя с полным пакетом документов. Шубка, пошитая из спинок норки, будет стоить где-то от 90 тысяч рублей и выше, если из кусочков, то от 30 тысяч».

Напомним, средняя зарплата педагога в Крыму, согласно официальным данным, составляет 25 тысяч рублей, так что комментаторы-пересмешники оказались правы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.05.17

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