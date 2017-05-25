В игорной зоне Крыма обозначился новый игрок

Публикации за 25.05.17

Появился новый инвестор, заявивший о желании вложить деньги в игорный бизнес в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЗАО «Шамбала», зарегистрированное в Краснодаре, сейчас работает в игорной зоне «Азов-Сити». Но она закроется к 2019 году. Поэтому владельцы компании интересуются инвестусловиями и инфраструктурой в Крыму и хотят гарантий государства.

Потенциальному инвестору пока неясно: что за участок выделен под игорную зону, какие там есть дороги, энергомощности, газ – это может существенно повлиять на будущие расходы инвесторов, отмечает «КоммерсантЪ».

Ранее говорилось, что строительство первого игорного заведения в Крыму начнется в 2017 году, а инвестор готов потратить на проект около $150 млн. Но некоторое время назад в продвижении проекта создания игорной зоны возникла пауза – после того, как глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что соглашение по игорной зоне подписано, но имя инвестора пока названо не будет. Из-за того, что «операторы закупают часть оборудования за границей, часть этих предпринимателей имеют бизнес за границей и секретность в этом вопросе необходима из-за международных санкций».

Напомним, под размещение игорной зоны выделен бывший санаторий «Жемчужина», расположенный на Южном берегу Крыма, в непосредственной близости от дворца-замка «Ласточкино гнездо».

Осенью 2015 года администрации города Ялты умело провела в Гаспре общественные слушания, убедив местных жителей в пользе изъятия под игорную зону 16,8 гектара из земель поселка – жителям пообещали, что это даст дополнительные рабочие места, а подростков туда пускать не будут.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.05.17

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