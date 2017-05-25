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Крым

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Публикации за 25.05.17

Устала ухаживать: крымчанка отправится под суд за убийство матери-инвалида

Устала ухаживать: крымчанка отправится под суд за убийство матери-инвалида

В Крыму направлено в суд дело жительницы Джанкоя, убившей мать-инвалида.

Как передает корреспондент РИА , убийство произошло в феврале текущего года. Крымчанка жила с больной матерью, которая из-за инвалидности не могла самостоятельно ухаживать за собой. Состояние родительницы настолько достало дочь, что она решила избавиться от матери и нанесла ей несколько ударов по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась в реанимации.

Следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину крымчанки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 25.05.17

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