Устала ухаживать: крымчанка отправится под суд за убийство матери-инвалида

Публикации за 25.05.17

В Крыму направлено в суд дело жительницы Джанкоя, убившей мать-инвалида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», убийство произошло в феврале текущего года. Крымчанка жила с больной матерью, которая из-за инвалидности не могла самостоятельно ухаживать за собой. Состояние родительницы настолько достало дочь, что она решила избавиться от матери и нанесла ей несколько ударов по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась в реанимации.

Следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину крымчанки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 25.05.17

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