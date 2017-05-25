Лето в Крыму откладывается: море все еще холодное, снова пойдут дожди

Публикации за 25.05.17

Устойчивой теплой погоды с началом календарного лета в Крыму ждать не стоит. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что комфортный сезонный температурный период установится на полуострове не раньше середины июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», а пока, до конца мая, ожидаются погодные перепады и осадки.

«В ближайшие несколько дней, завтра-послезавтра, осадков мы не прогнозируем в принципе. А вот в последующие два-три дня – будет и солнечно, и небольшой дождь», – сообщил глава Гидрометцентра.

Так, в период с 26 по 27 мая ожидаемая температура воздуха – 21-26 градусов тепла, а уже 28-29 мая произойдет очередное понижение: температура упадет ниже 20 градусов тепла.

Что касается температуры морской воды, то – по данным Вильфанда – в Феодосии, Алуште и Ялте сейчас она составляет 15 градусов, и потепление прогнозируется только ближе к концу июня.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.05.17

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