NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.05.17

Отблагодарил: крымчанин выгнал мать на улицу, получив её квартиру

Отблагодарил: крымчанин выгнал мать на улицу, получив её квартиру

84-летняя керчанка осталась на улице после того, как подарила сыну свою квартиру.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе городской прокуратуры, женщина передала недвижимость своему сыну по договору дарения, полагая, что наследник не только не лишит её крыши над головой, но и обеспечит уход и присмотр.

Однако отпрыск решил иначе.

Пожилая керчанка обратилась в прокуратуру, которая встала на сторону заявительницы и инициировала судебный процесс.

«Суд подтвердил доводы прокуратуры о недействительности сделки как заключенной под влиянием заблуждения и принял решение о признании за заявительницей права собственности на жилье», – говорится в сообщении ведомства.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 25.05.17

В ЦБ РФ рассказали, когда появятся купюры с изображением Севастополя. / Розовое лето: Россию ждут два месяца засух и ливней. / Экскурсия отменяется? В Крыму возникли проблемы с организацией детских туров.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter