Отблагодарил: крымчанин выгнал мать на улицу, получив её квартиру

Публикации за 25.05.17

84-летняя керчанка осталась на улице после того, как подарила сыну свою квартиру.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе городской прокуратуры, женщина передала недвижимость своему сыну по договору дарения, полагая, что наследник не только не лишит её крыши над головой, но и обеспечит уход и присмотр.

Однако отпрыск решил иначе.

Пожилая керчанка обратилась в прокуратуру, которая встала на сторону заявительницы и инициировала судебный процесс.

«Суд подтвердил доводы прокуратуры о недействительности сделки как заключенной под влиянием заблуждения и принял решение о признании за заявительницей права собственности на жилье», – говорится в сообщении ведомства.

Керчь, Оксана Мурзина

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