Севнаследие возглавил чиновник, не защитивший памятники в Липецкой области

Публикации за 25.05.17

В Севастополе продолжает высаживаться чиновничий десант с материковой части России.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», кресло главы Севнаследия занял 41-летний Михаил Рязанцев из Липецка. Нового чиновника, получившего должность по конкурсу, представил сегодня врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, заявив, что Рязанцев «является экспертом Министерства культуры по многим направлениям, поэтому профессионально полностью соответствует своей должности».

Новоиспеченный глава Севнаследия признался, что предложение поучаствовать в конкурсе поступило от его знакомого – заместителя губернатора Юрия Кривова.

По словам Михаила Рязанцева, до переезда в Севастополь, в котором он никогда прежде не был, но «принял решение попробовать свои силы в городе русских моряков», чиновник 8 лет проработал в должности заместителя начальника управления культуры и искусства Липецкой области с полномочиями по охране культурного наследия. А ещё раньше работал археологом в государственной дирекции по сохранению культурного наследия Липецкой области.

Отметим, что на прежней должности чиновник неоднократно заявлял о масштабных планах в своей родной Липецкой области, где тоже есть, что охранять и восстанавливать.

Между тем, местные журналисты безуспешно пытались привлечь внимание областного управления культуры к уникальной колокольне XIX века в селе Ивановка Добринского района. За свою историю она пережила несколько войн, советскую власть и «лихие 90-е», а сейчас разрушатся на глазах.

«Беда в том, что у этого объекта не было хозяина, поэтому им никто не занимался. Лучшим выходом из сложившейся ситуации было бы найти ему собственника, но в законе есть коллизия – культовые сооружения могут принадлежать только церкви. Церковь же к этому памятнику никакого интереса не проявляла», – говорил в июле 2015-го года Михаил Рязанцев липецким «Аргументам и фактам».

Журналисты же напоминали чиновнику, что в отсутствии собственника отвечать за памятники и добиваться выделения денег на их реставрацию должен региональный охранный орган, в данном случае – управление культуры.

Годом ранее в родном для Рязанцева городе Данкове начали разбирать старинную усадьбу XIX века, взятую под государственную охрану ещё в 2002 году.

«Купеческий дом с каменным низом и бревенчатым верхом – часть усадебной застройки улицы Карла Маркса – бывшей Почтовой. Сейчас объект принадлежит частному лицу – Василию Фадееву. На днях брёвна начали разбирать, и в ближайшее время от дома может ничего не остаться. А ведь специалисты даже не успели изучить этот дом», – сетовал чиновник в интервью ЛипецкИнфо, заявляя, что делом занимается прокуратура.

К апрелю 2016-го года от памятника архитектуры и истории остался фрагмент стены и груды кирпича.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 25.05.17

Нардеп-нацист Бэрэза пообещал перерезать остатки януковичевских кадров. / Сотрудники ФСБ изъяли в Крыму тираж книги с москалями-нацистами. Администрация Симферополя: «Не виноватая я». / В Керчи бунт и драки: депутаты требуют отправить Щербулу в отставку. «Прикрывала Писарева». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»