Совет министров Крыма запасается алкотестерами

Публикации за 26.05.17

Совет министров Крыма закупает алкотестеры. Желающих помочь им в этом нашлось немного: продать необходимые приборы Совмину согласился лишь один предприниматель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», государственное бюджетное учреждение РК «Дирекция по обеспечению деятельности Совета министров РК и его аппарата» определило победителя аукциона по закупке алкотестеров.

За два прибора, предназначенных для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе, Дирекция заплатит 42 тысячи рублей.

«Новый День» поинтересовался, кого из сотрудников Совмина предполагается контролировать на алкогольные пары. Оказалось, приборы будут использоваться для предрейсового медицинского освидетельствования водителей правительственного автопарка.

На участие в конкурсе была подана всего одна заявка, в результате начальная цена была снижена всего на 66 рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.05.17

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