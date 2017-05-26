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Публикации за 26.05.17

Севастополец получил 13 лет за изнасилование маленькой падчерицы

Севастополец получил 13 лет за изнасилование маленькой падчерицы

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил 41-летнего местного жителя к 13 годам «строгача» за неоднократное изнасилование несовершеннолетней падчерицы.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Севастополю, первый раз мужчина совершил изнасилование летом 2009 года, когда девочке было 9 лет. Следствием установлено ещё минимум три аналогичных факта.

«На протяжении 7 лет ребенок был запуган отчимом и только весной 2016 года, когда злоумышленник снова стал приставать к падчерице, она рассказала обо всем старшей сестре и та обратилась с заявлением в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 26.05.17

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