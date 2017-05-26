В Ялте закроют пешеходный переход у школы: горожане против, но чиновникам наплевать

Публикации за 26.05.17

Жалобы на ялтинских чиновников в правительство Крыма не повлияют на закрытие пешеходного мостика у городской школы №9.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрации Ялты поменять свою позицию и прислушаться к жителям города не хотят.

Напомним, постановление о закрытии пешеходного мостика подписал замглавы администрации Владимир Блажнов. Документ также предусматривает снятие «лежачих полицейских» на время курортного сезона.

Возмутившись закрытием мостика, горожане решили оповестить о своем несогласии с действиями чиновников главу Крыма Сергея Аксенова. Свое негодование жители Ялты объясняют тем, что мостик является единственным наземным переходом с улицы Московская на Киевскую. Его закрытие в первую очередь ставит под угрозу безопасность детей, привыкших пользоваться переходом прямо у школы и продолжающих пересекать дорогу в этом месте, несмотря на запрет. Изрядные трудности испытывают и другие горожане – ближайший наземный переход находится через километр. Особо ощутимо закрытие мостика сказалось на инвалидах-колясочниках и родителях, гуляющих с детскими колясками, так как пандусы в близлежащих подземных переходах для них не подходят.

Жители Ялты предложили не закрывать полностью этот участок дороги для пешеходов, а установить светофор, что позволило бы частично избавиться от пробок в этом районе. Но городские чиновники мнение горожан проигнорировали.

Спустя некоторое время после обращения к главе республики, в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в правительстве ялтинцев все же услышали, и мостик снова открыт. Однако оказалось, что открытие мостика – всего лишь временная мера, связанная с проведением последнего звонка в школе.

«Напомним, что этот мостик был закрыт для того, чтобы урегулировать движение на улицах Киевская и Московская. При этом стоит отметить, что это целый комплекс мероприятий по урегулированию движения – строительство парковки на овощном рынке, изменение схемы движения на улице Васильева и закрытие пешеходного мостика», – утверждает глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

Тем не менее, закрытие мостика пока отложили, заявив, что ограждения снова будут установлены сразу после оборудования парковки у рынка и урегулирования движения на улице Васильева.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 26.05.17

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