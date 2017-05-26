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Крым

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Публикации за 26.05.17

«Ванна с пивасиком»: у жителей крымского села из кранов течет ржавая вода

«Ванна с пивасиком»: у жителей крымского села из кранов течет ржавая вода

У жителей села Нижняя Кутузовка в Алуштинском регионе вместо воды из кранов течет ржавая жидкость.

Как передает корреспондент РИА , в социальных сетях сельчане жалуются на качество воды, которая подается в их дома. «Набрал ванну и перехотел купаться. Для питья вода не пригодна. Оставляет ржавые разводы на сантехнике», – написал крымчанин в группе «Черный список Алушты». Он добавил, что местные жители неоднократно обращались к руководству Алушты, но результатов нет: «постоянно говорят, что в ближайшее время проблема будет решена, а на деле ничего не делается». Другие же отмечают: проблемы с водоснабжением длятся не первый год: «Писали, ТВ вызывали, митинги и т.д.! Приезжали, обещали, и Н. Кутузова теперь просто в чёрном списке».

При этом аналогичные проблемы наблюдаются также в Изобильном и Лучистом. Шутники отмечают, что жидкость больше похожа не на воду, а на пиво: «Ванна с пивасиком?».

Напомним, в прошлом году доведенные до отчаяния отсутствием нормального водоснабжения жители села Нижняя Кутузовка выставили ультиматум городским властям и пригрозили перекрыть трассу на Ялту. Тогда в экстренном порядке проблема была решена, но, как оказалось, ненадолго.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 26.05.17

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