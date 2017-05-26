Участники СЭЗ вложили в экономику Крыма в 6,5 раз меньше обещанного

Публикации за 26.05.17

Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму вложили в экономику полуострова в 6,5 раз меньше обещанного. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр экономического развития РК Андрей Мельников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день, по словам министра, в Крыму зарегистрировано 880 участников СЭЗ (в конце апреля заявлялось о 883 участниках – прим. НД) с заявленным объемом инвестиций 80 миллиардов рублей. Однако общий объем реально совершенных вложений составляет всего 12 миллиардов. Создано 9 тысяч рабочих мест из 30 тысяч предполагавшихся.

Планировалось, что инвестиционные проекты «потянут» за собой другие отрасли, но ощутимого эффекта пока нет. По мнению Мельникова, о сколь-нибудь заничмых результатах можно будет говорить года через 2, когда показатели реальных инвестиций в рамках СЭЗ приблизятся к 50 миллиардам из 80 заявленных.

Напомним, режим свободной экономической зоны действует в Крыму с 2015 года: резиденты не платят налог на прибыль организаций в федеральный бюджет, на 10 лет освобождаются от налога на имущество, на 3 года – от земельного налога. Для них применяются пониженные ставки региональных налогов и страховых взносов.

Однако по итогам 2016 года около 250 участников (треть из зарегистрированных на тот момент в СЭЗ) даже не сдали отчетов, то есть не приступили к деятельности.

Еще одна проблема: привлечение иностранных инвесторов, которые, работая в Крыму, рискуют попасть под санкции в собственных государствах. Для решения этого вопроса предлагается внести поправки в Налоговый, Гражданский кодексы и ряд других законов.

Поток заявок в СЭЗ не прекращается, отмечает Мельников, есть крупные проекты, позволяющие создавать новые секторы экономики, много проектов, оцениваемых максимум в 100 миллионов рублей, усиливается инвестиционная активность предпринимателей с материка.

Симферополь, Лиана Макоба

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