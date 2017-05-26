В больницах Севастополя нет даже половины нужного количества терапевтов

Публикации за 26.05.17

В медучреждениях Севастополя не хватает терапевтов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дефицит по кадрам превышает 50%: из 133 рабочих мест занято всего 60.

При этом в департаменте здравоохранения правительства Севастополя основным способом устранения дефицита видят трудоустройство приезжих специалистов. И даже готовы выплачивать медикам-варягам 1 млн рублей в качестве так называемых подъемных. Тем не менее, об однозначном скором и окончательном решении проблемы чиновникам говорить пока не приходится.

«Многие коллеги уже согласились приехать – восемь терапевтов точно. Надеюсь, они благополучно доберутся. Большинство из них планируют переезд на август и осень. Так что благодаря этой программе мы укомплектуемся», – цитирует портал «Объектив» главного внештатного специалиста терапевта департамента здравоохранения Севастополя Татьяну Матковскую.

Также в Севастополе ожидают устройства на работу семи выпускников крымской медакадемии.

Отметим, что кадровые проблемы с врачами в Севастополе наблюдаются уже длительное время. Одна из самых острых ситуаций связана с отсутствием нужного количества детских специалистов. В правительстве неоднократно заявляли о своих планах пригласить на работу медиков из других регионов, но далеко не все из приехавших остаются на длительное время: уезжают, ссылаясь на неподходящие условия.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.05.17

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