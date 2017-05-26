У компании Ислямова в Симферополе забрали рекламные доходы

Публикации за 26.05.17

Симферопольская администрация лишила «СимСитиТранс» доходов от рекламы. А суд не нашел причин для отмены предписания о демонтаже конструкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Симферополя руками своего подведомственного МКУ «Управление наружной рекламы и информатизации» лишило предприятие «СимСитиТранс» доходов от размещения рекламы на их носителях, установленных на автобусных остановках.

Напомним, «СимСитиТранс» до недавнего времени было крупнейшим предприятием, осуществляющим пассажирские перевозки по Крыму и Севастополю. Оно (через дочь) принадлежало Ленуру Ислямову, который недолго в 2014 году поработал вице-премьером Крыма, а потом перебрался на Украину, где стал инициатором энергоблокады полуострова.

Летом прошлого года суд по иску прокуратуры прекратил деятельность компании. Теперь, согласно базе ЕГРЮЛ, предприятие с тем же названием, расположенное по тому же адресу, на 100% принадлежит и управляется Василием Казимирчуком.

Между тем на своих старых маршрутах работают ветхие автобусы «УзОтойолы» – еще более безобразные, чем раньше, ведь теперь с них содрали знаки принадлежности прежней конторе, глубокомысленные цитаты из Ислямова и рекламу. Водители утверждают, что СимСитиТранс распродал свой винтажный автопарк: автобусы выкупили как их бывшие водители, так и другие желающие. Они проездят, по крайней мере, до осени, когда городская власть обещает провести очередной конкурс перевозчиков.

Однако, как выяснилось, кроме доходов от пассажирских перевозок «СимСитиТранс» имел и другие, например, около 70 объектов размещения наружной рекламы и информации на остановках, в основном на центральных улицах Симферополя. Предприятие получило предписание о демонтаже этих щитов и баннеров, но, не согласившись с решение Управления по рекламе, обратилось в суд. Арбитражный суд Крыма оставил предписание о демонтаже в силе.

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Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.05.17

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