Керченские пляжи будут убирать школьники / Дешево

Публикации за 26.05.17

К уборке керченских городских пляжей в летний сезон привлекут школьников.

Как рассказал РИА «Новый День» заместитель главы керченской администрации, курирующий социальную сферу, Дилявер Мельгазиев, школьники будут работать по 4 часа в рамках программы летней трудовой занятости подростков.

«Они будут получать 8,5 тысяч из местного бюджета и еще 1,5 тысячи доплачивает республика: всего 10 тысяч. Будут убирать мусор на всех наших пляжах всё лето: в Героевке, на Аршинцевской косе, Московский пляж и другие», – рассказал чиновник, добавив, что за детьми будут присматривать взрослые.

По словам Мельгазиева, планируется также привлечь педагогов, чтобы «шёл воспитательный процесс».

Отметим, что на сегодняшний день из 8 керченских пляжей официально открылись только 2. Конкурс на оставшиеся 6 прибрежных зон отдыха объявили только 23 мая. Имена арендаторов станут известны 13 июня.

Керчь, Галия Шакирова

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