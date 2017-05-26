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Крым

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Публикации за 26.05.17

Рамазан: муфтият Крыма уделит особое внимание отдаленным селам и поселкам

Рамазан: муфтият Крыма уделит особое внимание отдаленным селам и поселкам

В Крыму в ходе священного месяца Рамазан (Рамадан) особое внимание будет уделено мероприятиям и акциям в отдаленных населенных пунктах республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», священный для мусульман месяц Рамазан начинается 27 мая. Он имеет сакральное значение и является незыблемой мусульманской традицией. Считается, что именно в этот месяц ангел Джабраил передал пророку Мухаммеду первое божественное откровение, ставшее основой Корана.

В течение Рамазана соблюдается строгий пост, главное предназначение которого, как и в любой религии – духовное очищение, осмысление земного пути и укрепление веры. На протяжении тридцати дней мусульмане от рассвета до захода солнца должны обходиться без еды и питья. Два раза в день необходимо посещать мечеть, проводя утренний и вечерний намаз. Перед утренним богослужением верующих ожидает сухур – время дорассветного приема пищи. Вечером каждого дня лунного месяца наступает ифтар – вечерний ужин в кругу семьи и друзей, где верующие, не скупясь, угощают друг друга.

По традиции для ифтаров возле основных мечетей Крыма будут установлены шатры. Например, в шатре для разговения рядом Кебир-джами в Симферополе будут ежедневно накрывать стол для 200 человек. Об этом сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов. Коллективные ифтары организуются за счет благотворителей.

По его словам, в текущем году особое внимание будет уделено мусульманским общинам отдаленных населенных пунктов – число религиозных мероприятий в течение Рамазана там увеличится. «Ифтар – это не просто накормить людей, это и проповеди, молитвы, встречи с единоверцами», – отметил Исмаилов.

Добавим, что продолжается подготовка и к традиционному хаджу. Хадж – религиозное паломничество мусульман в Мекку, которое совершается в начале двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря. Согласно правилам ислама, хадж хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. В этом году пройдет с 1 по 4 сентября. Крыму выделена квота в 500 мест. На сегодняшний день путевки выкупили 200 мусульман.

Симферополь, Лиана Макоба

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