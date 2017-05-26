На Украине разгромили храм Московского патриархата

Публикации за 26.05.17

В Волынской области неизвестные устроили погром в храме Московского патриархата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью вандалы разгромили Свято-Покровский храм Московского патриархата в селе Пирванче. В епархии отмечают, что, скорее всего церковь хотели ограбить. «Очевидно, преступники искали церковную кассу, но не смогли найти деньги и решили отомстить, опорочив храм», – сообщили в пресс-службе Волынской епархии.

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов. При этом комментировать инцидент полицейские пока не спешат.

Напомним, за последние три года на Украине были захвачены 40 храмов Московского Патриархата. По данным, отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви, ситуация обострилась в 2014 году, а захваты устраивают представители Киевского патриархата при содействии местных властей.

Волынская область, Анастасия Зук

Волынская область. Другие новости 26.05.17

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