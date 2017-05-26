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Крым

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Публикации за 26.05.17

В севастопольской поликлинике отказались помочь травмированному ребенку (ФОТО)

В севастопольской поликлинике отказались помочь травмированному ребенку (ФОТО)

В Севастополе в детской поликлинике № 2 не захотели помочь маленькому ребенку.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел накануне. Мальчик упал и разбил подбородок. Так как это произошло рядом с детской поликлиникой, расположенной улице Генерала Острякова, то родители решили получить квалифицированную медицинскую помощь и обратились в медучреждение. Однако ребенку там помочь отказались, сославшись на отсутствие хирурга.

Фото Елизаветы Горицкой
Фото Елизаветы Горицкой

«Мы были рядом, побежали в поликлинику, время было 16 часов, подошли к регистратуре, ребенок на руках, подбородок в крови, рубашка в крови, спрашиваем можно ли нам рану глянуть и обработать. На что нам отвечают, что хирург уже ушел, кабинет закрыт, ключей у них нет и обработать нечем, езжайте на комплекс», – написала в соцсети жительница города. И отметила, что хотела обратиться на горячую линию и пожаловаться на поведение медработников, «но трубку никто не взял». Корреспонденту РИА также не довелось услышать комментарии по данному факту: стационарные телефоны медучреждения и департамента городского здравоохранения не отвечают, а мобильные недоступны.

Горожане отнеслись к происшествию с сарказмом: «За медпомощью в медучреждение обратились – наивные люди. Вы бы еще полиции на ворюг нажаловались». Уровень медицинского обслуживания в данной поликлинике активно комментируют пользователи: «Да там вообще, я смотрю, никакую помощь уже не могут оказать! Обратились с ребёнком с воспалением лимфоузла, нам назначили компрессы для прогревания, нет слов».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.05.17

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