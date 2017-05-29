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Крым

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Публикации за 29.05.17

Под Керчью мертвого дельфина выбросили на обочину (ФОТО)

Под Керчью мертвого дельфина выбросили на обочину (ФОТО)

В минувшее воскресенье в керченском посёлке Героевское на обочине проселочной дороги в непосредственной близости от пансионата «Маяк» обнаружен мёртвый дельфин.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», погибшую азовку, занесённую в Красную Книгу Крыма, России и Украины, просто выбросили в траву.

По словам биологов азовки – самые частые жертвы рыболовецких сетей. Их сонар не способен фиксировать эти сети: луч проходит сквозь ячейки. В посёлке Героевское традиционно идёт промысловый лов рыб: сети и каравы стоят вдоль всей береговой линии.

О том, что дельфин, скорее всего, стал жертвой сетей, свидетельствует «способ утилизации»: погибшее животное отнесли подальше от берега и спрятали в высокой траве, но запах разлагающегося на жаре трупа скрыть невозможно. Примечательно, что рядом с местом, где выбросили азовку, расположены сразу несколько пансионатов и дорога, по которой керчане едут на шашлыки в выходные дни.

Новый День: Под Керчью мертвого дельфина выбросили на обочину (ФОТО)

Активисты и защитники дельфинов отмечают, что подобные случаи, к сожалению, не редкость. «Был подобный жуткий случай с белобочкой, её вообще в горах нашли», – рассказали энтузиасты.

Керчь, Оксана Мурзина

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