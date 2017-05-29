Наврать и напугать радикалами: власти Украины срочно устанавливают заслоны для желающих отдохнуть в Крыму

Публикации за 29.05.17

На Украине разрабатывают директивы с целью не пустить своих граждан на отдых в Крым. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Как уже сообщал «Новый День», поток туристов из Украины на полуостров неуклонно растет. Например, в преддверии майских праздников пассажиропоток из Украины в Крым вырос более чем в 2 раза: с 28 апреля по 1 мая только в пункте пропуска «Джанкой» российско-украинскую границу пересекли 11,5 тысяч граждан Украины, сообщивших, что едут в Крым на отдых. «По возвращению на родину они рассказали своим родственникам и друзьям о ситуации в Крыму: о том, что полуостров развивается, строится, идут инвестиции в инфраструктуру, туризм и другие направления. Голода нет, продуктов хватает, коммунальные услуги намного дешевле, чем в Украине и никакой предвзятости к украинским гражданам нет, – говорит Журавко. – С 1-го июня Херсонской областной администрации, службе безопасности Украины, пограничникам была поставлена задача любыми путями препятствовать движению граждан в направлении Крыма.

Мне стало известно, что пограничники неоднократно обращались к высшему руководству, чтобы те оборудовали переходы границ через Чонгар, Чаплинку и Каланчак. Но высшее руководство Украины отказалось добавить людей, технического обеспечения, дополнительных туалетов, медпунктов, сократило финансирование».

В СБУ считают, что информационная блокада была разорвана и, дабы избежать в дальнейшем подобных ошибок, украинская сторона намерена разработать целый план, отмечает экс-депутат.

В частности, предполагается организовать информационные вбросы о возможности терактов, чтобы люди боялись ездить в Крым, а для того, чтобы у украинцев не возникало желания даже приближаться к границе с Крымом, собираются в приграничной зоне выставлять блокпосты радикалов и, возможно, создавать специальные формирования, который будут отлавливать особо упрямых туристов.

«Я считаю нужным поставить общество в известность, что эти недолюди в лице Порошенко, Гройсмана, Турчинова, Грицака готовы идти до конца, гробя свой собственный народ. Самое страшное то, что они раздирают на части наши братские узы», – заявил Журавко.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.05.17

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