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Крым

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Публикации за 29.05.17

СБУ проводит обыски в «Яндексе»

СБУ проводит обыски в «Яндексе»

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах компании «Яндекс» в Киеве и Одессе.

Как уже сообщал «Новый День», в середине мая Украина расширила санкции в отношении российских компаний. В частности, под запрет попали Яндекс, Mail.Ru Group, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также антивирусники «Лаборатория Касперского», DrWeb и телеканалы.

«В наших офисах в Киеве и Одессе находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», – заявили в компании «Яндекс».

Проведение обысков подтвердила пресс-секретарь службы безопасности Украины Елена Гитлянская, заявив, что следственные мероприятия проводятся в соответствии со статьей 111 Криминального кодекса Украины «Государственная измена», подразумевающей в числе прочего и угрозу информационной безопасности страны.

Напомним, несмотря на запрет Яндексом продолжают пользоваться 4 млн украинских пользователей из 6 млн, зафиксированных в начале мая.

Киев, Платон Ефимчук

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