В Судаке морскую воду признали «хорошей», но стоки по-прежнему текут в море

Публикации за 29.05.17

В Судаке, готовясь к очередному туристическому сезону, проводят фестивали и турниры, но канализационные про стоки в море предпочитают помалкивать.

Как рассказали РИА «Новый День» в отделе курортов судакской горадминистрации, в Судаке и окрестностях насчитывается 27 пляжей. Из них на сегодняшний день к сезону подготовлены 20. «В ближайшие дни будут готовы и все остальные. Картинка меняется каждый день», – отметили в горадминистрации.

Чиновники заверяют, что состояние морской воды на этих пляжах здоровью отдыхающих не угрожает.

«Все пляжи прошли лабораторные исследования – результаты хорошие», – сообщили в отделе курортов.

Между тем, местные жители рассказали РИА «Новый День», что никакой масштабной реконструкции коллекторов не было: «Всё как всегда. Все течёт в море. После дождей особенно».

Туристы, побывавшие в Судаке, часто жалуются, что летом в жару море «невыносимо воняет», а горбольница переполнена пациентами с кишечными инфекциями.

Ранее замминистра ЖКХ Крыма Якуб Зейтулаев заявлял, что ситуация со сбросом нечистот в Алуште, Ялте, Судаке и Феодосии – критическая.

«Там порядка 80% – это выгребные ямы, а остальные врезаны кто в ливнёвку, кто в водоём, в речку, кто в море сбрасывают и т. д. Выгребные ямы не герметичные, все воды канализационные дренируют и попадают потом в поверхностные горизонты подземных вод, выходят в реки и в море», – рассказал Зейтулаев.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 29.05.17

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