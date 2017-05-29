В Крыму дети нашли труп новорожденного

Публикации за 29.05.17

В Судакском регионе нашли мертвого младенца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Дачное. По информации местных жителей, труп младенца нашли дети, игравшие возле реки. «В высохшем русле реки Суук-Су найден мертвым новорожденный ребенок, в черном полиэтиленовом пакете, в районе строительства детского сада. По заключению экспертов, ребенок был доношенный. Полиция проводит опрос свидетелей и поиск «матери» ребенка», – написал в Фейсбуке местный житель. По мнению сельчан, трагедию можно было бы предотвратить: «Где соцреклама, где хоть один беби-бокс в Судаке, где занятость подростков? На подконтрольных сайтах администрации ни слова, ни пол слова про инцидент!»

В пресс-службе МВД Крыма РИА «Новый День» комментировать ситуацию не стали, сославшись на то, что такие происшествия не в их компетенции. В Следственном комитете Крыма прокомментировать инцидент также не смогли.

Судак, Анастасия Зук

Судак. Другие новости 29.05.17

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