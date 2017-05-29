NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 29.05.17

В Крыму дети нашли труп новорожденного

В Крыму дети нашли труп новорожденного

В Судакском регионе нашли мертвого младенца.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в селе Дачное. По информации местных жителей, труп младенца нашли дети, игравшие возле реки. «В высохшем русле реки Суук-Су найден мертвым новорожденный ребенок, в черном полиэтиленовом пакете, в районе строительства детского сада. По заключению экспертов, ребенок был доношенный. Полиция проводит опрос свидетелей и поиск «матери» ребенка», – написал в Фейсбуке местный житель. По мнению сельчан, трагедию можно было бы предотвратить: «Где соцреклама, где хоть один беби-бокс в Судаке, где занятость подростков? На подконтрольных сайтах администрации ни слова, ни пол слова про инцидент!»

В пресс-службе МВД Крыма РИА «Новый День» комментировать ситуацию не стали, сославшись на то, что такие происшествия не в их компетенции. В Следственном комитете Крыма прокомментировать инцидент также не смогли.

Судак, Анастасия Зук

Судак. Другие новости 29.05.17

В Судаке морскую воду признали «хорошей», но стоки по-прежнему текут в море. / Жители Гурзуфа собираются обращаться в международные суды. / Передвигаться по трассе Севастополь – Ялта опасно: угроза камнепада.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter