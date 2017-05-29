Роман Абрамович «сбрасывает» украинские активы

Публикации за 29.05.17

Роман Абрамович продает железорудный ГОК «Евраз Суха Балка» в Днепропетровской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это уже второй заявленный к продаже актив бизнесмена на Украине.

Претендентом выступает Александр Ярославский и его DCH Group, также положившего глаз на украинскую «дочку» ВЭБа Проминвестбанк. Железорудный ГОК выставлен за 110 млн долларов. Известно, что сырье с «Сухой балки» большей частью закупают структуры Рината Ахметова. Но предприятие простаивало еще с сентября прошлого года – ГОКу было отказано в продлении лицензии.

На август также намечена продажа еще одного актива Абрамовича – компании «Южкокс». Потенциальный инвестор не разглашается. Если две сделки пройдут успешно, среди украинских активов Абрамовича останется металлургический завод ДМЗ и 50% Южного ГОКа, пишет Коммерсантъ. Однако аналитики склонны думать, что Абрамович хочет полностью «свернуть» бизнес на Украине.

Справка РИА «Новый День»:

Evraz и его акционеры (в числе основных – Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов) в 2007 году купили ЕСБ, Днепропетровский метзавод (ДМЗ), «Днепрококс», «Южкокс», Днепродзержинский коксохимический завод (ДКХЗ) и 50% Южного ГОКа у группы «Приват» Игоря Коломойского за 3 млрд долларов США. Полной производственной кооперации у активов нет. В 2015 годуакционеры Evraz продали ДКХЗ структурам, действовавшим в интересах «Метинвеста» Рината Ахметова.

Александр Ярославский – владелец и президент группы DCH. Занимает 8-ю строчку рейтинга самых состоятельных украинцев по версии украинского издания Forbes 2016 г. Основатель и владелец одной из старейших финансово-промышленных групп страны – до 2007 года – «Укрсиб», далее – DCH. Группа реализует свои интересы в таких секторах экономики как финансы, строительство, транспорт, машиностроение.

Киев, Вера Филатова

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