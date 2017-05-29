Крымчанин пообещал «договориться с ГИБДД» и остался без денег

Публикации за 29.05.17

Мошенник попытался заработать на обмане крымчанина, предложив ему решить проблему с правами, но сам остался без денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ГИБДД изъяли водительское удостоверение и документы на автомобиль у крымчанина, а мошенник, прознав про это, предложил ему свои «услуги». За возможность возврата документов он запросил 2 тысячи долларов, которые он якобы должен был передать сотрудникам ГИБДД.

Деньги мошенник получил, но воспользоваться ими не смог. Правоохранители задержали его во время получения оплаты за «услуги». Суд согласился с аргументами следствия и признал преступника виновным по статье «покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Суд посчитал справедливым наказать мошенника «рублем», и приговорил его к штрафу в 150 тысяч рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.05.17

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