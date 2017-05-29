Ветеринарную службу Крыма могут лишить ряда полномочий

Публикации за 29.05.17

Крым плохо справляется с некоторыми переданными ему полномочиями. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при формировании крымских органов власти в 2014 году часть полномочий Россельхознадзора РФ была передана на места, в частности самостоятельной является крымская ветеринарная служба. Однако своих обязанностей она не выполняет, считает крымский чиновник.

В качестве вопиющего примера, демонстрирурующего, что уполномоченные органы не выполняют свои прямые обязанности, Данкверт напомнил о стаях бродячих собак на улицах крымских городов: «Ветеринарная служба забрала федеральные полномочия, но вы свои хотя бы выполняйте. А если у вас как бегали бродячие животные так и бегают, у вас возможно распространение любых заболеваний, включая бешенство».

В начале мая в Севастополе собака покусала дочь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, о подобном говорит и глава Россельхознадзора: «Когда в прошлом году мы ехали рядом с центральной площадью в Симферополе, на этой площади стая собак занимается всякими, извините меня, безобразиями. Как специально, что ли? Я попросил своего помощника снять это на телефон, у нас есть эти фотографии».

Россельхознадзор уже направил письмо с претензиями в правительство Крыма. Возможно, переданные Крыму полномочия будут отозваны в течение трех месяцев.

«Нельзя собственные полномочия оставлять безнадзорными!», – резюмировал Сергей Данкверт.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.05.17

Крымчанин пообещал «договориться с ГИБДД» и остался без денег. / Хитрая куница или кот Ватник – кто достоин стать символом Крыма?. Голосование на сайте РИА «Новый День». / Крымские инновации: в Судаке водоросли похоронили на пляже. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»