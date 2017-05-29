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Крым

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Публикации за 29.05.17

Украина изобретает все новые страшилки, чтобы натравить НАТО на Россию

Украина изобретает все новые страшилки, чтобы натравить НАТО на Россию

Украина изобретает все новые страшилки, чтобы спровоцировать НАТО надавить на Россию. Очередной триллер – ядерное оружие в Крыму. Как передает корреспондент РИА , на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Россия собирается разместить в Крыму ядерное оружие. При этом украинский парламентарий утверждает, что, по некоторым данным, часть вооружения уже находится на территории полуострова.

В свою очередь заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин отмечает, что Россия не собирается наращивать в Крыму ядерный потенциал, а заявления украинского политика относятся к области фантастики. «Я думаю, его цель – создание очередного очага напряженности. Тем более он хочет приобщить к этому очагу напряженности представителей стран НАТО. Безусловно, Парубий также хочет всеми силами представить Украину как ущемленную в правах страну»,– цитирует ФАН слова Швыркина.

Между тем, крымские политологи отмечают, что даже если на полуострове и имеется ядерное оружие, то Россия на это имеет право: «Первые заявления о ядерном оружии появились в 2015 году, их никто активно и не опровергал. Делали вид, что никто ничего и не знает. Про Крым много чего хорошего в кавычках говорят, но это заявление рассчитано на внешнеполитический аспект. Лишнее напоминание говорит о том, что они хотят активизировать проукраинские настроения, видимо для Запада»,– рассказал РИА «Новый День» политолог Дмитрий Омельчук.

Другой политолог Сергей Киселев заявляет, что РФ может делать на своей территории, что угодно: «Россия на своей территории делает то, что она хочет. Безусловно, существуют идеи по поводу безъядерного статуса Черного моря, но Турция – причерноморская страна, там есть одна известная база, на ней есть ядерное оружие и так далее. Парубий пусть у себя в стране установит демократические нормы, а потом комментирует своих соседей», – заявил РИА «Новый День» Киселев.

Симферополь, Анастасия Зук

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