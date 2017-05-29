Украина изобретает все новые страшилки, чтобы натравить НАТО на Россию

Публикации за 29.05.17

Украина изобретает все новые страшилки, чтобы спровоцировать НАТО надавить на Россию. Очередной триллер – ядерное оружие в Крыму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Россия собирается разместить в Крыму ядерное оружие. При этом украинский парламентарий утверждает, что, по некоторым данным, часть вооружения уже находится на территории полуострова.

В свою очередь заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин отмечает, что Россия не собирается наращивать в Крыму ядерный потенциал, а заявления украинского политика относятся к области фантастики. «Я думаю, его цель – создание очередного очага напряженности. Тем более он хочет приобщить к этому очагу напряженности представителей стран НАТО. Безусловно, Парубий также хочет всеми силами представить Украину как ущемленную в правах страну»,– цитирует ФАН слова Швыркина.

Между тем, крымские политологи отмечают, что даже если на полуострове и имеется ядерное оружие, то Россия на это имеет право: «Первые заявления о ядерном оружии появились в 2015 году, их никто активно и не опровергал. Делали вид, что никто ничего и не знает. Про Крым много чего хорошего в кавычках говорят, но это заявление рассчитано на внешнеполитический аспект. Лишнее напоминание говорит о том, что они хотят активизировать проукраинские настроения, видимо для Запада»,– рассказал РИА «Новый День» политолог Дмитрий Омельчук.

Другой политолог Сергей Киселев заявляет, что РФ может делать на своей территории, что угодно: «Россия на своей территории делает то, что она хочет. Безусловно, существуют идеи по поводу безъядерного статуса Черного моря, но Турция – причерноморская страна, там есть одна известная база, на ней есть ядерное оружие и так далее. Парубий пусть у себя в стране установит демократические нормы, а потом комментирует своих соседей», – заявил РИА «Новый День» Киселев.

Симферополь, Анастасия Зук

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