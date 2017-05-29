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Публикации за 29.05.17

В хвосте инноваций: Севастополь и Симферополь оказались в конце списка самых продвинутых городов мира

В хвосте инноваций: Севастополь и Симферополь оказались в конце списка самых продвинутых городов мира

Севастополь и Симферополь попали в топ-500 самых инновационных городов мира, но оказались в самом низу таблицы.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», составители ежегодного Глобального рейтинга инновационных городов мира Innovation Cities (City innovation 10th annual classifications and rankings) поставили Севастополь на 487-е место, а Симферополь оказался на 492-й строчке. Отметим, что на последнем, 500-м месте, город Киншаса в африканском государстве Конго.

При составлении рейтинга, который выходит с 2007-го года и охватывает 1540 городов мира, учитываются 162 критерия. Среди которых развитие рыночных отношений, инвестиции в технологический прогресс, предпринимательский климат, уровень развития науки, образования, здравоохранения, культуры, спортивной, финансовой и информационно-коммуникационной инфраструктуры города, а также ресурсы, криминогенная обстановка и турпоток.

Участников делят на 4 категории. В самую продвинутую входят всего 53 страны. В этот раз в неё попала Москва, заняв 43-е место. Санкт-Петербург занял 75 строчку рейтинга. Еще 18 российских городов попали либо в третью, либо в четвёртую категории.

Самым инновационным признали Лондон (Великобритания), после него идёт Нью-Йорк (США), на третьем месте – Токио (Япония).

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 29.05.17

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