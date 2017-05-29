Мимо Крыма: туристы не спешат на полуостров

Публикации за 29.05.17

Туристы не торопятся ехать в Крым.

Как рассказала РИА «Новый День» директор одного из керченских туристических агентств Екатерина Булыгина, в мае на полуостров приехало значительно меньше народу, чем в прошлом году.

«Конечно, Керчь – город не туристический, но есть определённый контингент, который ездит именно сюда. У людей здесь либо квартиры, либо родственники. Но в этом мае на экскурсиях я не вижу приезжих. Максимум 1-2 человека. Погода нас подорвала, конечно. Турция открылась. Вы ж понимаете: и билеты дешёвые, и отели хорошие по низким ценам», – поделилась представитель местной туриндустрии.

По её словам, из керченских средств размещения только санаторий «Москва-Крым» имеет достаточную загрузку. «Но это социальные путёвки», – отметила Екатерина Булыгина.

Она добавила, что турагентства всё же надеются, что люди поедут, начиная с середины июня.

«В Керчи пик приходится на середину июня – середину августа. Два месяца. Потом снова спад», – рассказала владелица турбизнеса.

В керченском отделе по вопросам рекреационной деятельности РИА «Новый День» рассказали, что заполняемость санаториев и отелей на данный момент составляет 20% -25%, что несколько ниже результатов прошлого года. Тем не менее, официальная статистика говорит, что с 1 января Керчь посетили 8,5 тысяч человек, что на 500 туристов больше, чем за аналогичный период 2016-го года.

Между тем, приезжих пока «не видели» и в соседней Феодосии. Как рассказали РИА «Новый День» местные жители, сдающие жильё туристам, потенциальные отдыхающие звонят и интересуются ценами уже на июль.

Как ранее сообщал «Новый День», в майские праздники Крым потерял 30% – 40% туристов в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями. С начала года турпоток сократился на 2%.

Эксперты прогнозируют «потери» в этом туристическом сезоне до миллиона человек.

«Все логично. По цене люкса в Юго-Восточной Азии или хорошей 3-ки в Европе тебя селят в сарае с удобствами на улице. А билеты в Крым летом дороже, чем куда-либо», – комментируют прогнозы в Интернете.

Керчь, Галия Шакирова

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