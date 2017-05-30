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Крым

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Публикации за 30.05.17

Директор института виноделия «Магарач» задержан за попытку «наладить» работу очистных под Бахчисараем

Директор института виноделия «Магарач» задержан за попытку «наладить» работу очистных под Бахчисараем

В Крыму при получении взятки задержан директор Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН Анатолий Авидзба.

Как передает корреспондент РИА , по версии следствия, Авидзба потребовал от предпринимателя взятку в размере 40 тыс долларов за покровительство и помощь в заключении договора на обслуживание очистных сооружений в Бахчисарайском районе. В момент передачи денег его задержали.

Напомним, ГБУ «Магарач» в августе прошлого года было передано в федеральную собственность.

В Вилино Бахчисарайского района расположена основная часть виноградников, принадлежавших институту. «Магарач» – старейший отечественный научный центр, основанный в составе Императорского Никитского сада в 1828 году. Институт располагает уникальной библиотекой с фондом хранения около 100 тысяч печатных единиц, полумиллионным патентным фондом, крупнейшей коллекцией винограда.

Бахчисарай, Анастасия Зук

Бахчисарай. Другие новости 30.05.17

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