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Крым

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Публикации за 30.05.17

Справляйте нужду под кустом: крымские туалеты взвинчивают цены

Справляйте нужду под кустом: крымские туалеты взвинчивают цены

В Крыму в преддверии курортного сезона растут цены на услуги уборных.

Как передает корреспондент РИА , в приморских городах с наступлением курортного сезона бизнесмены поднимают цены на стоимость посещения общественных туалетов. Так, на ЮБК цены за визит уборную стартуют от 10 рублей. Например, чтобы справить нужду в Гурзуфе за посещение сортира придется отдать 20 рублей, стоимость уборной возле знаменитого Воронцовского дворца – 24 рубля, чуть лучше дела обстоят в Ялте и Алуште– «удобства» можно найти за 10-15 рублей. А в Мисхорском парке платить вообще некому – ни один туалет не работает.

Общественники прогнозируют, что дефицит клозетов и жадность туалетных бизнесменов может привести к санитарной катастрофе. «В год экологии в Крыму будут справлять нужду под кустом… Так скоро все парки и углы будут похожи на один большой общественный туалет», – сетуют крымчане. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию местные жители просят правительство обратить внимание на «туалетную» проблему: если не сделать уборные бесплатными, то хотя бы установить доступный тариф: «Это еще не лето. Скоро до 50 рублей поднимут».

Ялта, Анастасия Зук

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