Украинцы хотят много жён, говорить по-китайски и поезд до Керчи

Публикации за 30.05.17

Украинцы обратились к своему президенту с просьбой официально разрешить многожёнство и ввести в школах уроки китайского языка

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», соответствующие петиции появились на официальном сайте интернет-представительства главы незалежной.

Сторонник полигамии предлагает не ограничивать предельно допустимое количество жён, но только после подтверждения финансовой состоятельности. Тем, кто «много не потянет», можно начать с двух.

Ещё один житель Украины считает, что школьникам просто необходимы знания в области китайской литературы, причём на языке оригинала, а, значит, в школах необходимо ввести оба эти предмета, с 6-го класса.

Отметим, что необычные просьбы и предложения регулярно появляются на интернет-ресурсе главы Украины. К примеру, в середине февраля украинский «патриот» предложил подорвать финансовую систему России фальшивыми рублями, которые предлагалось скинуть над Крымом и Донбассом.

Вновь на сайте президента появилось требование вернуть поезда в Крым, а конкретно в Керчь.

«Во-первых, это очень дорого для студента, во-вторых, поездка стала занимать гораздо больше времени, чем на поезде, который курсировал раньше. Это большая проблема не только для студентов, но и для других слоев населения. Много у кого остались родные, к которым неудобно приезжать», – написал автор петиции.

Напомним, что поезда через территорию Украины перестали ходить в Крым с 26 декабря 2014 года. До этого момента в направлении полуострова и обратно курсировали 70 поездов. В результате удобного и дешёвого способа попасть на полуостров лишились не только россияне, но и сами украинцы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 30.05.17

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