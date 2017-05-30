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Крым

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Публикации за 30.05.17

Крым занимает второе место в России по миграционной привлекательности / Особенно для иностранцев

Крым занимает второе место в России по миграционной привлекательности Особенно для иностранцев

Крым занял второе место в России по миграционной привлекательности. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге регионов, обладающих наибольшим потенциалом, составленном по результатам всероссийского опроса, лидирует, разумеется, центр России. На третьем месте южные регионы России, на четвертом – Дальний Восток.

Крым сочли привлекательным для миграции 29% участников опроса.

Отметим, согласно данным Крымстата, миграционный прирост в Крыму в течение первого квартала текущего года составил 2 тысячи 997 человек. Причем, иностранцы составили 75% вновь прибывших, большая часть из них – выходцы из стран СНГ.

В целом, с начала 2015 года миграционный прирост в РК достиг 31 тысячи человек.

Симферополь, Ольга Арсентьева

Симферополь. Другие новости 30.05.17

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