«Пусть объяснят, как кормить ребенка на 13 рублей в день!» Крым потребует изменения закона о госзакупках

Публикации за 30.05.17

Правительство Крыма намерено инициировать изменение федерального закона №44 о госзакупках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», напомним, федеральный порядок закупа услуг и работ за счет бюджета стал обязательным для Крыма с 1 января 2017 года. И уже сейчас ясно, что эта система дает серьезные сбои: сорвано 2 лота по организации оздоровления детей – согласно закону, выиграла компания, предложившая наименьшую сумму, но сразу же стало понятно, что за такие деньги ничего организовать невозможно – победитель от заключения контракта отказался. Конкурс придется проводить заново. А отказавшихся предпринимателей нельзя даже внести в реестр недобросовестных поставщиков – в этом случае средства, выделенные на закупку, замораживаются на 2,5 месяца: «Оздоравливать детей осенью уже никто не будет», – отметили в правительстве Крыма.

Во время еще одного конкурса первоначальную цену снизили на 70%. «Мы все понимаем, что за эти деньги выполнить поставленную задачу невозможно. Мы тупо теряем год, деньги возвращаются в федеральный бюджет, а Крым остается ни с чем, – прокомментировал ситуацию глава РК Сергей Аксенов. – Зато все законно».

Но больше всего главу республиканского правительства возмутили итоги тендера на организацию питания в одной из школ: победитель существенно снизил цену и теперь должен кормить школьников на 13 рублей в день.

Сергей Аксенов поручил отправить подробную информацию по этой закупке в соответствующие федеральные министерства: «Пусть приедут в эту школу и объяснят, как кормить ребенка на 13 рублей в день, – заявил глава Крыма. – Пусть нас научат. А заодно объяснят, как действовать в подобных случаях».

Проблему решено вывести в публичное пространство, обсудить на Госсовете РК и выйти с инициативой изменения закона в федеральное правительство и Госдуму.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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