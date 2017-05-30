Алчных, но робких инвесторов отпугивает эпизоотическая ситуация в Крыму. И не только

Публикации за 30.05.17

Россельхознадзор предупреждает: те, кто собирается заниматься животноводством в Крыму, сильно рискуют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове много говорят о необходимости улучшения инвестиционного климата.

Не смотря на то, что наиболее привлекательной для инвесторов оказалась аграрная отрасль, на полуострове весьма ограничены водные ресурсы, площадь орошаемых земель после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала упала в 13 раз. Поэтому, в основном, инвесторы намерены строить крупные тепличные комплексы и объекты, необходимые для формирования товарного производства.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт добавил еще одну ложку дегтя в бочку крымских инвестпроектов. Он напомнил о сложной эпизоотической ситуации, о болезнях животных, которые делают рискованным животноводство в Крыму, в частности, о птичьем гриппе – власть, по его словам, не озаботилась мониторингом текущей ситуации.

«Мы дикую птицу всю сами проверим! Но как можно сделать регион инвестиционно привлекательным, если у вас неизвестна в полной степени ситуация по гриппу? Строительство птицеводческих комплексов под большим вопросом. То же самое со свиноводством – из-за африканской чумы. Значит, что у вас вообще остается? Что вы можете развивать, какое сельское хозяйство в Крыму?», – рассказал Данкверт корреспонденту РИА «Новый День».

Напомним, проект создания овцеводческого комплекса на севере Крыма, предложенный турецкими бизнесменами, был отвергнут Совмином Крыма в период охлаждения отношений с этой страной.

Как уже сообщал «Новый День», участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму пожелали стать 880 предприятий с заявленным объемом инвестиций 80 миллиардов рублей. Однако объем реально совершенных вложений составляет всего 12 миллиардов. Около 250 участников крымской свободной экономической зоны даже не сдали годовой отчёт о своей деятельности, из-за чего они могут лишиться статуса резидентов.

Член общественной палаты Крыма, предприниматель Александр Аматуни высказывал сомнения в том, что новое крупное производство сможет легко получить необходимые для его работы электрические мощности: «Я разговаривал с руководителями нескольких небольших фирм, вопрос решается – 100-200 кВт дают сейчас, но что будет с более крупными предприятиями? 200 кВт – это хороший многоэтажный дом. А насчет завода я очень сомневаюсь. У нас же линии электропередач очень страшные! Им по 30-40 лет, при Украине их вообще не трогали – вроде как хватало, а сейчас – напряженно…».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 30.05.17

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