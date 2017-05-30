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Крым

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Публикации за 30.05.17

Ликвидация безграмотности: Минсельхоз Крыма решил научить своих сотрудников писать

Ликвидация безграмотности: Минсельхоз Крыма решил научить своих сотрудников писать

Крымский минсельхоз озаботился грамотностью своих сотрудников и решил повысить её уровень за счёт республиканского бюджета.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», на официальном сайте госзакупок ищут исполнителей контракта на оказание образовательных услуг по повышению квалификации госслужащих по программе «Культура письменной речи и правила оформления служебных документов».

Сотрудников ведомства должны научить грамотному ведению служебной документации, этикету письменного делового общения и рассказать им о типичных речевых ошибках в документах, а также об основных требованиях по оформлению и выпуску правовых актов.

Исполнитель контракта должен предоставить своё помещение в границах Симферополя.

За образовательные услуги минсельхоз готов заплатить 106 тысяч 527 рублей и 60 копеек: по 164 рубля 10 копеек за «человеко/час» занятий для руководящего звена и 134 рубля 40 копеек – за такое же время для специалистов. Какие тайны будут открывать руководителями на дополнительные 30 рублей в час, не уточняется.

Заявки на участие в тендере принимаются до 5-го июня.

Отметим, что в марте прошлого года грамотность повысили 25 министерств, комитетов и комиссий Крыма. За это республиканский бюджет заплатил почти миллион рублей (954 тысячи 295 рублей, 20 копеек).

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 30.05.17

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