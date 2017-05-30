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Публикации за 30.05.17

«ВКонтакте» закрывает офис в Киеве

«ВКонтакте» закрывает офис в Киеве

Соцсеть «ВКонтакте» закроет свой офис в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство «ВКонтакте» было принято решение сократить сотрудников представительства компании в Киеве. Работников рекламного сектора планируют перевести в московский офис соцсети.

В самой компании пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, «ВКонтакте» открыла украинский офис в марте 2012 года. Соцсеть «Одноклассники», которая тоже входит в Mail.Ru Group, не имела отдельного украинского представительства.

В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввёл санкции против «Яндекса», Mail.Ru Group и её сервисов (включая «ВКонтакте» и «Одноклассники») и других российских ИТ-компаний. В список попали как российские, так и украинские юридические лица этих организаций.

Украинская аудитория «ВКонтакте» в день объявления о блокировке соцсети в стране достигла 18 млн человек.

Между тем, 29 мая СБУ провела обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе по делу о госизмене. Ведомство обвинило компанию в том, что она якобы собирала данные украинцев и передавала их российским спецслужбам.

Киев, Вера Филатова

Киев. Другие новости 30.05.17

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