Главу Крыма Сергея Аксенова оштрафовали за свалки под дверями чиновников

Публикации за 30.05.17

Главу Крыма Сергея Аксенова оштрафовали за мусор под воротами двух чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» глава республики неоднократно заявлял, что будет сбрасывать отходы под окнами ответственных сотрудников тех администраций, где не торопятся бороться с несанкционированными свалками. Угрозу, наконец, привели в исполнение: в конце апреля общественники выгрузили мусор под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова – на территории этих муниципалитетов обнаружили свалки объемом по 10 тыс. кубометров. «Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени», – заявляли тогда в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

Ответственность за эту акцию взял на себя глава Крыма.

«Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», – заявил сегодня на выездном заседании Совета Министров РК Сергей Аксенов. Сумму штрафа он не озвучил.

Отметим, на данный момент в Крыму скопилось более 60 миллионов кубометров мусора.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 30.05.17

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