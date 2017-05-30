Крымских ополченцев выведут на дороги

Публикации за 30.05.17

Народное ополчение РК Крым планируют привлечь для регулирования наиболее проблемных дорожных участков. Об этом заявил глава министерства транспорта Крыма Анатолий Волков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане решили перенять опыт соседнего Краснодара, где активно помогают установить и поддерживать порядок на дорогах представители казачества. На полуострове чиновники хотят приобщить ополченцев – по большей части на пешеходных переходах, чтобы избежать заторов на особо оживленных участках в период курортного сезона.

Самыми сложными на сегодняшний день по оценкам транспортников признаны трассы вблизи Феодосии, Судака, Евпатории, Сак. Перегружены подъезды к Симферополю, Ялте, Керчи и Алуште.

Судак, Вера Филатова

Судак. Другие новости 30.05.17

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