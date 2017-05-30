«В Ницце отдохнуть дешевле!» Власти Крыма решили снижать цены

Публикации за 30.05.17

Власти Крыма признали, что полуостров становится слишком дорогим курортом, при этом качество услуг не соответствует столь высоким ценам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался сегодня на выездном заседании Совета Министров РК в Судаке.

Напомним, министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий постоянно заявляет о том, что отдыхать на полуострове недорого, а летом Турция будет и вовсе гораздо дороже Крыма, при этом ей стоит поучиться у крымчан качественному туризму. Оказалось, в это не верят даже члены крымского правительства.

«Мы должны предложить концепцию Крыма как региона с более дешевыми ценами на отдых, потому что сегодня есть штамп: Крым – дорогой курорт, заявил спикер Госсовета Владимир Константинов. – Если мы не съедем с этой дороги, мы исчерпаем свои возможности».

«Мне знакомые говорят: в Ницце отдохнуть дешевле, чем у вас, – поддержал Константинова глава Крыма Сергей Аксенов, добавив, что соотношение «цена-качество» не на должном уровне: «Турция в этом плане нас значительно опережает. Пляжи у нас шикарные, но нужно укреплять береговую линию, приводить их в порядок. А то приходят люди на пляж, а там старые ржавые конструкции…»

Аксенов предложил проработать вопросы льготного налогообложения турбизнеса, на время оставить в покое частный сектор, не заставляя перерегистрировать гостевые дома в отели, создать приемлемые условия для их легализации и так далее.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 30.05.17

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